Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9244 0.5%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’994 -0.8%  Bitcoin 67’017 0.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.1 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Immobilienaktien im Fokus: Warum US-REITs trotz Zinstief anders agieren als Vonovia
Kupfer-Sektor im Fokus: UBS rät bei drohendem Marktdefizit zu diesen fünf Aktien
NVIDIA-Aktie: Wie Microsoft den Grundstein für den KI-Giganten legte
Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Wie viel eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Suche...
ETF Sparplan

Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2026 12:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Mittag im Plus

Schindler Aktie News: Schindler am Mittag im Plus

Die Aktie von Schindler gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 297,60 CHF.

Schindler
297.84 CHF 1.98%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Schindler-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 297,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schindler-Aktie bisher bei 298,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 293,00 CHF. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29'461 Stück gehandelt.

Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 20,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,72 CHF. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Schindler am 17.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,44 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

Schindler-Aktie klettert hoch: Aufzugskonzern steigert Gewinn nach 9 Monaten deutlich

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht

Ausblick Schindler: Wie viel Rückenwind bringt das Servicegeschäft?

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Schindler AG (PS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Schindler AG (PS)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS DAX-Futures, Trading-Psychologie & Trendbrüche: 3 Profis live in München und im Livestream!
23.10.26 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
23.10.26 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
23.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.66 S5ZB0U
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.98 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Schindler am 23.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus
Mögliche SpaceX-Fusion: Was ein Mega-Deal mit Tesla für die Aktien und die Depots bedeuten würde
Volvo-Aktie schwächelt: Lkw-Hersteller punktet mit höherer Profitabilität und Zuversicht

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.