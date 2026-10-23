Schindler Aktie News: Schindler am Mittag im Plus

Um 12:28 Uhr stieg die Schindler-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 297,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schindler-Aktie bisher bei 298,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 293,00 CHF. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29'461 Stück gehandelt.

Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 20,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,72 CHF. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Schindler am 17.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,44 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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