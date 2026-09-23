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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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23.09.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochvormittag behauptet

Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochvormittag behauptet

Die Aktie von Schindler zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die Schindler-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 262,60 CHF.

Schindler
262.36 CHF 1.48%
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Die Schindler-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 262,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 263,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Schindler-Aktie ging bis auf 262,40 CHF. Bei 262,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 531 Schindler-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2026 auf bis zu 314,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schindler-Aktie mit einem Kursplus von 19,65 Prozent wieder erreichen. Am 22.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 246,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Schindler wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Schindler.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,35 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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