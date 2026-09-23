Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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23.09.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Schindler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schindler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 260,00 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Schindler-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 260,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'804 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 259,20 CHF. Bei 262,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 16'673 Schindler-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Mit einem Zuwachs von 20,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.07.2026 Kursverluste bis auf 246,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 5,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.
Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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