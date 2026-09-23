Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Mittag auf rotes Terrain

Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 262,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'800 Punkten realisiert. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 261,40 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'388 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 16,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,88 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,66 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,35 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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