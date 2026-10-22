Schindler Aktie News: Schindler springt am Vormittag hoch

Das Papier von Schindler konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 6,9 Prozent auf 288,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'465 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 291,00 CHF erreichte die Schindler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 281,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'583 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. 8,95 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 14,49 Prozent Luft nach unten.

Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,72 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,38 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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