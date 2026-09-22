Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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22.09.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schindler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 259,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 259,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. Bei 259,60 CHF erreichte die Schindler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'666 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,31 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,66 CHF je Schindler-Aktie. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.
Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,35 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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