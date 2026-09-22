Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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22.09.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Schindler zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 263,60 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 263,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Die Schindler-Aktie zog in der Spitze bis auf 263,80 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 258,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 27'918 Stück.
Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Bei 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schindler-Aktie 6,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Schindler-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,66 CHF belaufen. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,35 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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