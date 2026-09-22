Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 262,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 262,00 CHF. Bei 258,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11'621 Schindler-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 19,92 Prozent Luft nach oben. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,66 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,35 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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