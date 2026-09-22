Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Schindler zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Schindler legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 262,00 CHF.
Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 262,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 262,00 CHF. Bei 258,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11'621 Schindler-Aktien gehandelt.
Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 19,92 Prozent Luft nach oben. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,66 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.
In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,35 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
12:29
|Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Schindler AG (PS)
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.