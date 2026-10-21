Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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21.10.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Schindler gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Schindler-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 267,80 CHF.
Die Schindler-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 267,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'368 Punkten steht. In der Spitze fiel die Schindler-Aktie bis auf 267,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 268,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'153 Schindler-Aktien.
Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,33 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Mit Abgaben von 7,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.
Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,38 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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