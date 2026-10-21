Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 270,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'450 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 270,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 268,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 7'943 Schindler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 14,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,72 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,38 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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