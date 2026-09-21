Schindler Aktie News: Anleger greifen bei Schindler am Vormittag zu

Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 253,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'627 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Schindler-Aktie bis auf 254,60 CHF. Mit einem Wert von 253,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2'004 Schindler-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 19,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,68 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,66 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schindler am 19.02.2013. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 2.19 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,35 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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