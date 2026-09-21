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21.09.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag im Plus

Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schindler. Das Papier von Schindler konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 256,00 CHF.

Schindler
256.66 CHF 1.27%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Schindler legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 256,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'763 Punkten tendiert. Bei 257,00 CHF erreichte die Schindler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 33'220 Schindler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. 22,73 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Mit einem Kursverlust von 3,67 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Schindler seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,66 CHF je Aktie ausschütten. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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