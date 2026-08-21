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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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21.08.2026 12:29:00

Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Freitagmittag ins Plus

Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Freitagmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Schindler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 260,00 CHF zu.

Schindler
260.37 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 260,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'113 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 260,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 257,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'667 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 315,80 CHF markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 21,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 5,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,72 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.19 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schindler 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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