Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr rutschte die Schindler-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 231,30 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'936 Punkten steht. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 230,50 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 230,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'509 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 176,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 31,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,87 CHF belaufen. Schindler liess sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,08 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schindler ein EPS von 1,59 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Schindler im vergangenen Quartal 2'960,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schindler 2'965,00 CHF umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Schindler wird am 26.04.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 8,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch