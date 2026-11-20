Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 287,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Die Schindler-Aktie sank bis auf 287,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 287,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'501 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,17 Prozent hinzugewinnen. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 14,32 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,80 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.

Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,55 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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