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20.11.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schindler. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 290,80 CHF zu.
Das Papier von Schindler legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 290,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'574 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 291,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 287,40 CHF. Zuletzt wechselten 37'852 Schindler-Aktien den Besitzer.
Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 7,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,80 CHF je Schindler-Aktie. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 16.02.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,55 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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