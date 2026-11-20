Um 12:28 Uhr stieg die Schindler-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 289,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'609 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Schindler-Aktie sogar auf 290,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 287,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25'758 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,80 CHF belaufen. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schindler-Aktie in Höhe von 10,55 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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