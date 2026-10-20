Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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20.10.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Dienstagvormittag stabil
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 269,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 269,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 270,00 CHF. Das Tagestief markierte die Schindler-Aktie bei 268,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 269,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 721 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,80 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Mit Abgaben von 8,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,72 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,38 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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