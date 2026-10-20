Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag mit Verlusten

Die Schindler-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 268,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'319 Punkten steht. Im Tief verlor die Schindler-Aktie bis auf 266,20 CHF. Mit einem Wert von 269,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'303 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Am 22.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 8,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,72 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.

Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schindler-Aktie in Höhe von 10,38 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren abgeworfen

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

Schindler-Aktie gewinnt: Kone/TK-Elevator-Verkäufe eröffnen Möglichkeiten