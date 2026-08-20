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20.08.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Donnerstagvormittag höher

Schindler Aktie News: Schindler am Donnerstagvormittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 254,60 CHF.

Schindler
255.78 CHF 0.61%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Schindler-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 254,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Schindler-Aktie bei 255,00 CHF. Bei 254,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 3'107 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,04 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 2.19 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schindler 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 21.10.2027 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,35 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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