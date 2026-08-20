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20.08.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Donnerstagnachmittag im Plus

Schindler Aktie News: Schindler am Donnerstagnachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schindler. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 256,40 CHF zu.

Schindler
256.25 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Schindler-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 256,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'130 Punkten notiert. Bei 257,20 CHF erreichte die Schindler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 254,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27'406 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schindler-Aktie mit einem Kursplus von 23,17 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,72 CHF belaufen. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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