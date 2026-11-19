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19.11.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 301,00 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Schindler-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 301,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'953 Punkten liegt. Bei 302,40 CHF erreichte die Schindler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 301,00 CHF. Bei 302,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 1'202 Schindler-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Bei 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,81 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,55 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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