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19.11.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Donnerstagnachmittag billiger
Die Aktie von Schindler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 290,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,5 Prozent auf 290,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'838 Punkten notiert. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 289,40 CHF nach. Bei 302,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 118'450 Schindler-Aktien den Besitzer.
Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 15,08 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,81 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schindler am 19.02.2013. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,55 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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