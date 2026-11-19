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19.11.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 292,80 CHF ab.
Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 292,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'852 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 292,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 302,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 52'937 Schindler-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 6,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schindler-Aktie 18,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,81 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schindler ein EPS von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Am 10.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,55 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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