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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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19.08.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag behauptet

Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag behauptet

Die Aktie von Schindler zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Schindler-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 254,40 CHF.

Schindler
254.43 CHF -0.31%
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Mit einem Wert von 254,40 CHF bewegte sich die Schindler-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'186 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,20 CHF aus. Die Schindler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 253,80 CHF ab. Bei 253,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'464 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,80 CHF) erklomm das Papier am 16.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,14 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,72 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,35 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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