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19.08.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Schindler Aktie News: Schindler reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schindler. Zuletzt wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 254,60 CHF nach oben.

Schindler
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Um 16:28 Uhr wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 254,60 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'232 Punkten liegt. Bei 255,20 CHF markierte die Schindler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 253,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 39'550 Schindler-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 19,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Abschläge von 3,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,72 CHF aus. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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