Schindler Aktie News: Schindler tritt am Mittag auf der Stelle

Die Schindler-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 254,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'164 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 255,20 CHF. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 253,80 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'889 Schindler-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schindler-Aktie mit einem Kursplus von 24,14 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,07 Prozent.

Nachdem Schindler seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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