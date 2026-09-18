Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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18.09.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Freitagvormittag in Rot
Die Aktie von Schindler gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 254,20 CHF ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Schindler-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 254,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'675 Punkten steht. Im Tief verlor die Schindler-Aktie bis auf 253,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 254,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'891 Schindler-Aktien.
Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schindler-Aktie 3,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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