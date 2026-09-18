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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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18.09.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler gibt am Nachmittag ab

Schindler Aktie News: Schindler gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Schindler gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 253,40 CHF.

Schindler
253.44 CHF -1.08%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 253,40 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'572 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Schindler-Aktie bis auf 253,20 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 254,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 40'703 Schindler-Aktien umgesetzt.

Bei 314,20 CHF markierte der Titel am 05.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 23,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Schindler-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,66 CHF belaufen. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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