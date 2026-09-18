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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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18.09.2026 12:29:00

Schindler Aktie News: Schindler fällt am Freitagmittag

Schindler Aktie News: Schindler fällt am Freitagmittag

Die Aktie von Schindler gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 254,60 CHF ab.

Schindler
253.64 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Schindler-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 254,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'708 Punkten notiert. Die Schindler-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,20 CHF nach. Bei 254,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 23'130 Schindler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Am 22.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 3,14 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Schindler-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,66 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Schindler.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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