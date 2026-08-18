Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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18.08.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 255,20 CHF abwärts.
Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 255,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'156 Punkten steht. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 254,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 32'833 Schindler-Aktien.
Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 315,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,75 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 3,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,72 CHF je Schindler-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schindler ein EPS von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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