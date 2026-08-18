Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 256,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 254,20 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 256,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'567 Schindler-Aktien.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,80 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 18,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 3,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,72 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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