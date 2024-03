Schindler Aktie News: Schindler am Montagnachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 233,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'244 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Schindler-Aktie bei 233,60 CHF. Bei 235,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 33'788 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,28 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 24,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 4,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,03 CHF aus. Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,08 CHF gegenüber 1,59 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,17 Prozent auf 2'960,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2'965,00 CHF gelegen.

Die Schindler-Bilanz für Q1 2024 wird am 26.04.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,83 CHF je Schindler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch