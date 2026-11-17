Die Schindler-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 308,20 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schindler-Aktie bisher bei 307,80 CHF. Bei 308,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 547 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 1,95 Prozent zulegen. Bei 246,60 CHF fiel das Papier am 22.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 24,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,81 CHF je Schindler-Aktie. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 2.19 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schindler 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Schindler wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 16.02.2028 werfen.

Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,55 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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