Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 306,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Schindler-Aktie bis auf 306,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 308,60 CHF. Zuletzt wechselten 11'277 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 24,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,81 CHF. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 16.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schindler-Aktie in Höhe von 10,55 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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