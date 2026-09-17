Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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17.09.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler steigt am Donnerstagmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Schindler. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 254,80 CHF zu.
Um 12:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 254,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'608 Punkten notiert. Die Schindler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 20'812 Schindler-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,31 Prozent. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 3,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,66 CHF aus. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,35 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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