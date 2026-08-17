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17.08.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag tiefer

Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 258,00 CHF.

Schindler
258.53 CHF -0.43%
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Die Schindler-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 258,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 257,20 CHF nach. Mit einem Wert von 257,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'498 Schindler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 18,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 4,42 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,72 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Schindler am 19.02.2013 vor. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,35 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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