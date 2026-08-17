Schindler Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Schindler

Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 257,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'213 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Schindler-Aktie bis auf 257,20 CHF. Bei 257,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 14'396 Aktien.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 315,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,59 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,72 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,35 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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