Schindler Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Schindler

Um 12:28 Uhr rutschte die Schindler-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 258,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Schindler-Aktie bei 257,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 257,60 CHF. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 6'113 Aktien.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,31 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 4,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,72 CHF belaufen. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.19 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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