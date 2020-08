Schindler-Aktie aktuell: Schindler stabilisiert sich

Wenig Veränderung zeigt heute die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie notierte im SWL-Handel zuletzt bei 235.40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Schindler-Aktie zeigte sich zuletzt im SWL-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 235.40 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 12'636 Punkten steht. In der Spitze gewann die Schindler-Aktie bis auf 236.00 CHF. In der Spitze fiel die Schindler-Aktie bis auf 234.70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235.10 CHF. Zuletzt stieg das SWL-Volumen auf 2'595 Schindler-Aktien.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8.00 CHF je Schindler-Aktie.

Die Schindler Holding AG mit Sitz in Hergiswil (CH) ist die Dachgesellschaft der Schindler Gruppe, einem weltweiten Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen. Die Schindler Gruppe plant, baut, vertreibt und wartet Aufzüge, Rolltreppen und Laufbänder. Sie zählt zu den führenden Unternehmen in dieser Branche und bietet ein breites Spektrum an Personen-, Lasten-, Service- und Kleingüteraufzügen. Die Fahrtreppen kommen besonders an stark frequentierten Plätzen wie U-Bahnstationen, Bahnhöfen, Flughäfen und Kaufhäusern zum Einsatz.

Redaktion finanzen.net