Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 310,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'346 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 310,40 CHF. Bei 308,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'416 Schindler-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,29 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 25,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,81 CHF je Schindler-Aktie. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,55 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient

Schindler-Aktie in Rot: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient