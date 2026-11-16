|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Schindler gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Schindler konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 310,20 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 310,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'346 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 310,40 CHF. Bei 308,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'416 Schindler-Aktien gehandelt.
Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,29 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 25,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,81 CHF je Schindler-Aktie. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,55 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient
Schindler-Aktie in Rot: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
12:29
|Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:29
|Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schindler-Aktie in Rot: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen (AWP)
|
05.11.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Handel in Zürich: Anleger lassen SLI am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Schindler AG (PS)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.