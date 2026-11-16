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16.11.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Schindler. Das Papier von Schindler legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 309,80 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Schindler-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 309,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'400 Punkten steht. Der Kurs der Schindler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 311,00 CHF zu. Bei 308,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'300 Schindler-Aktien den Besitzer.
Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,42 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Abschläge von 20,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,81 CHF aus. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.19 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schindler 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren. Am 16.02.2028 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,55 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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