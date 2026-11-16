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16.11.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schindler. Das Papier von Schindler legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 309,80 CHF.
Das Papier von Schindler konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 309,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'356 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 311,00 CHF aus. Bei 308,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'537 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 1,42 Prozent zulegen. Am 22.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.
Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,81 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 2.19 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schindler 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Am 10.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Schindler.
Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,55 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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