Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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16.10.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler steigt am Vormittag
Die Aktie von Schindler gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schindler-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 267,20 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Schindler-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 267,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'225 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 267,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 266,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'586 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Gewinne von 17,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Abschläge von 7,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,73 CHF belaufen. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Schindler-Gewinn in Höhe von 10,38 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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