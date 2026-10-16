Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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16.10.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Schindler zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Schindler konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 268,60 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 268,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'283 Punkten notiert. Die Schindler-Aktie legte bis auf 269,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 266,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 15'878 Schindler-Aktien umgesetzt.
Am 05.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,98 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 246,60 CHF fiel das Papier am 22.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 8,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,73 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schindler ein EPS von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 21.10.2027 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,38 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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