Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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16.10.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Schindler gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Schindler-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 268,60 CHF.
Die Schindler-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 268,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten tendiert. Die Schindler-Aktie legte bis auf 268,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 266,80 CHF. Bisher wurden heute 8'098 Schindler-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2026 auf bis zu 314,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Abschläge von 8,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,73 CHF je Schindler-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Schindler am 19.02.2013 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,38 CHF je Schindler-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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