Schindler Aktie News: Schindler büsst am Mittag ein

Die Schindler-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 184,10 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'202 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 181,85 CHF. Bei 184,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14'693 Schindler-Aktien umgesetzt.

Bei 217,70 CHF markierte der Titel am 21.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 152,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schindler-Aktie 21,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2'796,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schindler einen Umsatz von 2'713,00 CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Schindler am 19.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,02 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch