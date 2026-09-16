Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’854 0.3%  SPI 19’534 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’443 0.2%  Euro 0.9454 0.1%  EStoxx50 6’262 0.4%  Gold 4’325 0.7%  Bitcoin 61’988 0.1%  Dollar 0.8187 0.0%  Öl 107.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SK hynix-Aktie in Feierstimmung – das steckt hinter dem Intel-Deal in Ohio
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler steigt am Mittwochvormittag

Schindler Aktie News: Schindler steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Schindler gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 253,80 CHF.

Schindler
253.98 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 253,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'487 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 255,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 253,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'013 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,84 Prozent.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,62 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 2.19 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,31 CHF je Schindler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Schindler AG (PS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Schindler AG (PS)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:52 Marktüberblick: Versorger gesucht – Banken schwächeln
09:00 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
07:58 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie getestet
07:49 Logo WHS Dein täglicher Vorteil vor Börseneröffnung. Live Webinar heute ab 08:30 Uhr
15.09.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Logitech International SA, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
15.09.26 Zwischen Hype und Halbleitern: Die neue Ordnung im Smartphone Markt
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
15.09.26 Erneute Flucht in die Schwergewichte
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’659.43 13.61 SJBE8U
Short 15’187.33 8.95 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’853.74 16.09.2026 09:53:27
Long 13’227.39 19.83 S2BJ7U
Long 12’913.21 13.74 SRDBIU
Long 12’367.24 8.93 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Ölpreis-Entspannung mildert KI-Sorgen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
BMW-Aktie im Plus: Grosses Interesse an E-Autos - Neuer iX3 beliebt bei Kunden
Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag schwächer
Ölpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.