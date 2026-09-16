Schindler Aktie News: Schindler steigt am Mittwochvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 253,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'487 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 255,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 253,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'013 Schindler-Aktien.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,60 CHF am 22.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,84 Prozent.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,62 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 2.19 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,31 CHF je Schindler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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