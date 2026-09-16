Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 254,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'511 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 255,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'460 Schindler-Aktien.

Bei einem Wert von 314,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 19,16 Prozent niedriger. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 2,91 Prozent sinken.

Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,62 CHF aus. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,31 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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