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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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15.10.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Vormittag fester

Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Schindler. Zuletzt wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 266,80 CHF nach oben.

Schindler
266.07 CHF 0.02%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Schindler-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 266,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'067 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Schindler-Aktie bei 267,20 CHF. Bei 266,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 797 Schindler-Aktien den Besitzer.

Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.07.2026 Kursverluste bis auf 246,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,73 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,38 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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